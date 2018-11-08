ضربات جزاء أحد تقلب الطاولة على الحزم في الوقت القاتل

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق أحد، مع الحزم، بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ تسجيل الأهداف مبكراً، عندما أحرز محمد الصيعري هدفين لـ الحزم قبل مرور 10 دقايق على بدء المباراة، إلا أن لوكاس ريبامار لاعب أحد، نجح في تسديد ضربة جزاء في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح الحزم.

وفي الشوط الثاني، تعادل حسين عبدالغني لفريقه، بضربة جزاء أخرى سددها في الدقيقة 62، ولكن تقدّم ” الصيعري ” مرة أخرى لـ الحزم بهدف في الدقيقة 72.

وكادت المباراة تنتهي بتقدم الحزم واقتناصه 3 نقاط، إلا أن أحد قلب الطاولة عليه بهدف في الوقت القاتل سدّده لوكاس ريبامار من ضربة جزاء أيضًا.

أصبح رصيد الحزم 8 نقاط محتلًا بهم المركز الـ11 من الدوري، فيما ارتفع رصيد أحد إلى 5 نقاط في المركز الـ14.