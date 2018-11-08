بالفيديو.. ولي العهد لـطفلة فاتها التصوير مع سموه في حائل : اتركوها تجي تصور

علي العنزي(صدى):

حرص الأطفال على السلام والتصوير مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لإحدى الأسر في حائل.

وظهر سموه في مقطع فيديو وهو يستدعي الطفلة التي سلمت عليه وفاتها التصوير بالعودة مجدداً لتلتقط صورة معه، وعندما استوقفها والدها قريباً بكل عفوية ” اتركوها تجي تصور.

وفعل سموه ذلك مع طفل منعه جده من التصوير مع سموه بقوله ” كفى يا سعود ” ، حيث احتضنه ليلتقط صورة السيلفي مع سموه, ثم اتبعها قوله: ” خلوه لا أحد يقول له شيء ” ، موجهاً الكلام لذويه حماية للطفل.