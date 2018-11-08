مواطنون يعبرون عن فرحتهم بتزامن استلام منازلهم في ” إسكان عنيزة ” مع تدشين خادم الحرمين الشريفين للمشروع

واس(صدى):

عبّر عدد من المواطنين عن فرحتهم باستلام وحداتهم السكنية في مشروع وزارة الإسكان بمدينة عنيزة, الذي يضم 340 فيلاً سكنية، وذلك بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمنطقة، وتدشينه للمشروع، مؤكدين أن الوحدات السكنية تلبي رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم.

وأبدى المواطن يحيى حسن كشاني, سعادته باستلام فيلا سكنية في محافظة عنيزة ضمن مشروعات وزارة الإسكان في منطقة القصيم بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المنطقة، مشيراً إلى أنه تمكن من تملك فيلا سكنية تلبي احتياجاته الأسرية بأقساط شهرية ميسرة ومدعومة من وزارة الإسكان.

وقال:” كنت أقيم مع أسرتي البالغ عددها ستة أشخاص في مسكن عبارة عن دور مستأجر بإيجار يبلغ ألف ريال شهرياً، وبالاستفادة من جهود الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أصبحت أمتلك فيلا كاملة وبقسط شهري يصل إلى 1500 ريال فقط”، مشيراً إلى أن تدشين خادم الحرمين الشريفين للمشروع السكني في منطقة القصيم مدعاة للفخر والاعتزاز بالنسبة له ولسكان المنطقة كافة.

وحول مشروع “إسكان عنيزة” وجهود الدولة فيه، أثنى المواطن كشاني على الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان, مبيناً أن ما تقوم به الوزارة هو تفريج لكثير من المواطنين وليس لحسن فقط، بل هنالك الآلاف من المستفيدين, لاسيما وأن المشروع يضم مواقع مخصصة للمرافق الخدمية.

بدوره عبّر طلال العازمي البالغ من العمر (31 سنة) عن سعادته بامتلاك فيلا سكنية ضمن مشروع سكني تم تدشينه من خادم الحرمين الشريفين, مقدماً شكره الجزيل للملك المفدى – رعاه الله – على دعمه واهتمامه لأبناء الوطن كافة، مؤكداً أن الفيلا التي أصبحت ملكاً له تفي بجميع متطلباته الأسرية، وتلبي احتياجاته كاملة.

وأضاف: “أنه كان يقيم في إحدى الشقق الصغيرة مكونة من غرفة وصالة ومطبخ، إلا أنه حالياً وبدعم من الدولة تمكن من الحصول على الفيلا بسعر مناسب، وبأقساط شهرية ميسرة لا تتجاوز 942 ريالا بسبب دعم وزارة الإسكان للأرباح، منوهاً بالدعم الكبير من قبل الدولة للمواطنين على مستوى مختلف القطاعات، بينها قطاع الإسكان الذي نستفيد منه اليوم بالحصول على مسكن ملائم.

من جهته عبر أحمد العويس أحد المستفيدين في مشروع ” إسكان عنيزة “, عن سعادته الكبيرة بحصوله على السكن من خلال الدعم الحكومي عن طريق وزارة الإسكان, معرباً عن اعتزازه بالحصول على فيلا سكنية ضمن هذا المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء، مشيراً إلى أنه كان يقيم بشقة صغيرة يبلغ إيجارها السنوي 17 ألف ريال، إلا أنه وبدعم الدولة تمكن من الحصول على فيلا مساحتها 500 متر مربع وبقسط شهري لا يتجاوز 1500 ريال.

وكانت وزارة الإسكان قد كشفت عن تخصيصها 27137 خياراً سكنياً وتمويلياً للمستفيدين في منطقة القصيم، وذلك من خلال برنامج “سكني” الذي تم إطلاقه العام الماضي، موضحة أن ذلك يلبي ما يقارب 92% من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة والبالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة، دشن خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته للمنطقة سبعة منها في محافظات عنيزة، البدائع، البكيرية، الرس، عيون الجواء، الشماسية، والمذنب.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال عام 2017 عن إطلاق برنامج ” سكني ” والذي تم من خلاله توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي، ومطلع العام 2018 أعلنت عن تواصل المرحلة الثانية من البرنامج بمستهدف يصل إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلنت عنها الوزارة أكثر من نصف مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي، حيث تسعى من خلال هذه الخيارات والحلول التي يتم تقديمها لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.