النيران الصديقة تحرم الفتح من الفوز على الباطن

طلال الغامدي(صدى):

تعادل نادي الباطن، مع ضيفه نادي الفتح، بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجَّل الفتح أول هدفين في المباراة في الشوط الأول، بأقدام ألكالي بانجورا في الدقيقة 45، ومنصور حمزي في الدقيقة الثانية من الوقت القاتل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز فهد الجهني الهدف الأول لـ الباطن في الدقيقة 55، فيما سجَّل لاعب الفتح ياسين حمزة هدفًا في مرماه في الدقيقة 82، مانحًا التعادل للباطن.

وبتلك النتيجة، تقاسم الفريقين نقاط المباراة، فارتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وكذا أصبح رصيد الباطن 8 نقاط في المركز الـ12.