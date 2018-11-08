” النيابة العامة ” توضح عقوبة حمل سلاح أو الذخيرة دون ترخيص

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الخميس، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت ” إنفوجراف ” أوضح فيه عقوبة حمل السلاح الناري أو الذخيرة دون ترخيص.

وقالت ” النيابة ” : ” حيازة السلاح الناري الفردي، أو ذخيرته من دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا ، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر ” .