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” النيابة العامة ” توضح عقوبة حمل سلاح أو الذخيرة دون ترخيص

” النيابة العامة ” توضح عقوبة حمل سلاح أو الذخيرة دون ترخيص
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الخميس، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت ” إنفوجراف ” أوضح فيه عقوبة حمل السلاح الناري أو الذخيرة دون ترخيص.

وقالت ” النيابة ” : ” حيازة السلاح الناري الفردي، أو ذخيرته من دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا ، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة

كويس أوي أوليل..
لاكن مهم جداً يكون فيه تشهير بالعقوبات دون الأسماء لتحقيق الإتعاض والردع للآخرين

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