” النيابة العامة ” توضح عقوبة حمل سلاح أو الذخيرة دون ترخيص
نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الخميس، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت ” إنفوجراف ” أوضح فيه عقوبة حمل السلاح الناري أو الذخيرة دون ترخيص.
وقالت ” النيابة ” : ” حيازة السلاح الناري الفردي، أو ذخيرته من دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا ، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر ” .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس أوي أوليل..
لاكن مهم جداً يكون فيه تشهير بالعقوبات دون الأسماء لتحقيق الإتعاض والردع للآخرين