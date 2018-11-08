بالفيديو.. سحب دودة عملاقة من شفاه فتاة

برازيليا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، مشهد مروع لطبيب وهو يحاول سحب دودة معلقة في شفاه فتاة، في البرازيل.

وأوضحت اللقطات محاولات الطبيب العصيبة لاستخراج الدودة العملاقة، حتى تمكن من سحبها وسط ذهول الجميع.

الفيديو..