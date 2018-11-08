بالفيديو.. سحب دودة عملاقة من شفاه فتاة
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، مشهد مروع لطبيب وهو يحاول سحب دودة معلقة في شفاه فتاة، في البرازيل.
وأوضحت اللقطات محاولات الطبيب العصيبة لاستخراج الدودة العملاقة، حتى تمكن من سحبها وسط ذهول الجميع.
الفيديو..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58020 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
,, بس كيف دخلت الدوده في شفتها …………..؟
,, الله يشفيها ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة
بغابات الأمازون بالبرازيل يوجد حشرات طائرة تضع بيوضها تحت جلد ذوات الدم الحار.. وحينما تفقس تصبح دوده وتتغذى على انسجة اللحم لحين يكمتل نموها وتخرج حشره طائرة..
المصدر.. مجلة بورعيجرافي