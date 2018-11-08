  • الخميس 8

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. سحب دودة عملاقة من شفاه فتاة

بالفيديو.. سحب دودة عملاقة من شفاه فتاة

بالفيديو.. سحب دودة عملاقة من شفاه فتاة
برازيليا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، مشهد مروع لطبيب وهو يحاول سحب دودة معلقة في شفاه فتاة، في البرازيل.

وأوضحت اللقطات محاولات الطبيب العصيبة لاستخراج الدودة العملاقة، حتى تمكن من سحبها وسط ذهول الجميع.

الفيديو..


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58020 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله ,,

,, بس كيف دخلت الدوده في شفتها …………..؟

,, الله يشفيها ,,

[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة

بغابات الأمازون بالبرازيل يوجد حشرات طائرة تضع بيوضها تحت جلد ذوات الدم الحار.. وحينما تفقس تصبح دوده وتتغذى على انسجة اللحم لحين يكمتل نموها وتخرج حشره طائرة..
المصدر.. مجلة بورعيجرافي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *