خادمة توثق تعرضها لجريمة تحرش على يد مخدومها الستيني بدولة خليجية

أبوظبي(صدى):

كشفت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الخميس، عن توثيق ” خادمة آسيوية ” جريمة تحرش تعرضت لها على يد مخدومها البالغ من العمر 68 عامًا، أوروبي الجنسية، وذلك من خلال مقطع فيديو صورته بهاتفها خلال تنفيذ المتهم للجريمة.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن النيابة العامة في دبي وجهت إلى الرجل الستيني تهمة هتك العرض بالإكراه بحق الخادمة التي صورت الواقعة، وبحق خادمة ثانية تعمل في المنزل ذاته في غرفته .

ومن جانبها قالت ” الخادمة ” التي صورت الواقعة، إن المتهم استدعاها لغرفته وتحرش بها عنوة بعد أن طلب منها عمل تدليك له، وكذلك فعل مع زميلتها بعد أن نزع ملابسها، لافتة إلى أنها خافت أن يكرر فعلته، لذلك ضبطت هاتفها النقال على تصوير الفيديو لتقديم دليل للشرطة حول أفعاله مبينة أن الكاميرا وثقت ما فعله بها.

وأشارت ” الخادمة ” ، أن تكرار الحادثة هو ما دفعها وزميلتها لتقديم بلاغ للشرطة وتزويدها بالفيديو الذي يوثق أفعاله.