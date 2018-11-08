بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على الرياض

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، على ” الشرقية –القصيم – الرياض –حائل -الحدود الشمالية – تبوك – الجوف “.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر ” المنطقة الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية – شمال ووسط المملكة”، غدًا الجمعة.