دهس طفل بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفاعلت فرق الهلال الأحمر والمرور في الباحة، مع بلاغ عن العمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس، اليوم الخميس، بعدما تعرض طفل لحادث دهس.

وكان الطفل قد غفل عنه والديه، وقام بقطع الطريق، متعرضًا للدهس، وأصيب إصابة في الرأس، كما أصيب الوالدان بحالة من الخوف والهلع.

وتوجت فرقة إسعافية على الفور، وتحديدًا ببلجرشي طريق حزنة، واتضح وجود إصابة لطفل في العقد الأول من العمر، وتم عمل الإسعافات الأولية، وكانت إصابته خطيرة إصابة بالرأس، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الأمير مشاري العام.