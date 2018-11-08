قطار ” سار ” الليلي يصل الجوف للمرة الأولى

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي فجر اليوم الخميس ، إلى محطة الجوف قادمة من الرياض مروراً بمحطتي القصيم وحائل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في ” سار ” المهندس خالد الحربي: (وصلت أولى الرحلات بحمد الله لمحطة الجوف فجر اليوم ، حيث سيكون هناك رحلة اسبوعياً ذهاباً اياباً بين الرياض والجوف)، لافتاً إلى الشركة ستزيد عدد الرحلات مستقبلاً لتلبي احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وقاصديها.

وأوضح الحربي ، ان موعد إنطلاق الرحلة من الرياض إلى الجوف في الـ 9:30 مساء من كل أربعاء، في حين سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساءً يوم السبت ، وبمدة زمنية للرحلة لا يتجاوز 7 ساعات ونصف الساعة.

مؤكداً ، أنه بدخول هذه الرحلة أصبح هناك خيارات في اوقات الرحلات للتنقل بين محطات ” سار ” في كل من الرياض والقصيم وحائل وكذلك الجوف، تضاف للرحلات السابقة في جدول الرحلات لقطارات ” سار “.