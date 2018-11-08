بالشروط.. فتح باب القبول والتسجيل لرتب ” جندي وجندي أول ” بقوات الأمن الخاصة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية: (جندي أول, جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة, وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف هنـــــا.. خلال الفترة من يوم الأحد 10 / 3 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 14 / 3 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

وأوضحت أن الشروط تتضمن الآتي:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

• ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

• إلا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

• ألا يكون متزوج من غير سعودية.

• ألا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

• ألا يقل التقدير عن جيد.

• حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً.

• أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

• أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

• على المتقدم تحري الدقه وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

وأشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة لرتبة جندي أول أمن هي دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة، ولرتبة جندي أمن يتطلب الثانوية العامة او ما يعادلها.