رونالدو يغيب عن منتخب البرتغال بدوري الأمم

ماجد محمد(صدى):

أعلن مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس ” ، اليوم الخميس، تشكيلة خوض مباراتين في دوري الأمم، موضحًا غياب ” كريستيانو رونالدو ” الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبي بلاده خوضًا للمباريات الدولية مرة أخرى.

وسبق استبعد سانتوس، المهاجم ” رونالدو ” من تشكيلة البرتغال في سبتمبر وأكتوبر، قائلًا: ” إن القرار جاء بالاتفاق مع اللاعب البالغ عمره 33 عامًا، في ظل استمرار تأقلمه مع الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس ” .

وأضاف ” سانتوس ” ، إنه يتمنى فوزه بجائزة ” الكرة الذهبية ” بحفل مجلة فرانس فوتبول السنوي لأفضل لاعب في العالم.

وأكمل ” سانتوس ” ، أن الأمر لا يتعلق برونالدو، ولقد قلت إنه لم يتم استبعاد أي لاعب، الأمر لا يستحق أن يتسبب في ضجة كبيرة.