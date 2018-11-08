بالفيديو.. استشارية علاقات أسرية توضح سبب خيانة الرجل للزوجة الأكثر عطاء

علي القحطاني(صدى):

أوضحت استشارية العلاقات الأسرية والمختصة التربوية فاطمة الخليوي لماذا تكون أغلب الزوجات التي تشتكي من الخيانة هي الأكثر عطاء لزوجها.

وقالت الخليوي، خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” ، على قناة روتانا خليجية، إنه ليس تعميم على كل الزوجات الأكثر عطاء لزوجها.

وأضافت : ولكن الزوجة عندما تعطي توصل رسالة لزوجها بأنها غير مهمة وليس لها قيمة حتى مع الأبناء، كأنها ليس لها إحتياجات.

وتابعت : يجب أن تعبر الزوجة عن مشاعرها، لانها محتاجة إلى دعم وتحب نفسها.