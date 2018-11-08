بالفيديو.. استشارية علاقات أسرية توضح سبب خيانة الرجل للزوجة الأكثر عطاء
أوضحت استشارية العلاقات الأسرية والمختصة التربوية فاطمة الخليوي لماذا تكون أغلب الزوجات التي تشتكي من الخيانة هي الأكثر عطاء لزوجها.
وقالت الخليوي، خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” ، على قناة روتانا خليجية، إنه ليس تعميم على كل الزوجات الأكثر عطاء لزوجها.
وأضافت : ولكن الزوجة عندما تعطي توصل رسالة لزوجها بأنها غير مهمة وليس لها قيمة حتى مع الأبناء، كأنها ليس لها إحتياجات.
وتابعت : يجب أن تعبر الزوجة عن مشاعرها، لانها محتاجة إلى دعم وتحب نفسها.
استشارية العلاقات الأسرية والمختصة التربوية أ. #فاطمة_الخليوي : لماذا تكون أغلب الزوجات التي تشتكي من الخيانة هي الأكثر عطاء لزوجها؟ .. هذه هي الأسباب#خليجية#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/6QbG0FoLiq
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 8, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 3 ساعات
تحرضين على التمرد😏😏
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37836 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37836 ] نشر منذ 3 ساعات
توي أتكلم عن هذا الموضوع الشهر الماضي
وعلقت بأكبر تعليق
وشرحت أسباب خيانة الزوجة الي تخلص مع زوجها
أستاذة خلود
صح النوم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 3 ساعات
دراسة كآذبة الحرمة المطيعة أقرب لقلب الرجل إذا قال لها اللبن أسود تقول أسود
أبو خالد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت عبد اللّه يازين الحرمة اللي تنفذ بدون نقاش ووجع راس القوامة مو لعبة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو كل رجل رجل والله ولا يستحق ماتفعله المطيعه👍☺تلقاه يتمرد هو ويستقلهابينما الحازمه معاه واللي تلعب بحسبته من اول وتهينه والله مايقدر حتى يرفع راسه بوجهها ولا يعمل عمايله السوداء☺
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4541 ] نشر منذ 2 ساعتين
المراه المطيعة يحبها الرجل وليس الهبله يقول لها اللبن اسود تقول اسود😒
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 1 ساعة
مجرد فلسفة في قناة ….
عندما تعطي المرأه لاسرتها وبيتها
فأنها محل التقدير والحب والاحترام بلا شك .
دهــر⏳[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 16 دقيقة
هنـــاك مــن يجـدك طيبًـا فيُحـبك💖
وهـناك مـن يجـدك طيبًـا فيأكـلك😋
ليس المـطلوب التمـرد ولا الخـضوع المطلـوب المـعاملة بما يُـرضي اللّه تعـالى••الشخـصية القوية وسـام للمـرأة ومن حـولها فتفـيد نفسـها وزوجـها وتُحسن تربية أبنـائها اما من يقـول لها اللبـن أسـود تقول أسـود كأنه يقـف أمـام المـرآة يُـكلم نفسـه فهذه لاتُـسمى مُـطيعة بل مُـقادة الحكـمة تقول *أنـا أفكـر إذن أنـا موجود* الخـضوع والإنقـياد يُـلغـي الوجـود
الزوجـة أم والأم مـدرسة وإن كانـت هذه المدرسـة مجـرد صورة لرسام أبلـه فسلام علـى النشـئ من بـعـدها