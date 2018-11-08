علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الخميس، حقيقة وجود إعفاء لقروض بنك التنمية الإجتماعية ” بنك التسليف ” سابقًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حاليا لا يوجد إعفاء لقروض بنك التنمية الاجتماعيّة (بنك التسليف) سابقا.

وأضافت : الرسالة المتداولة سبق أن تم نفيها عدة مرات والرابط الموجود بها هو نموذج مخصص لإعفاء المتوفين المقترضين.