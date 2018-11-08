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حقيقة وجود إعفاء لقروض بنك التنمية الإجتماعية

حقيقة وجود إعفاء لقروض بنك التنمية الإجتماعية
علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الخميس، حقيقة وجود إعفاء لقروض بنك التنمية الإجتماعية ” بنك التسليف ” سابقًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حاليا لا يوجد إعفاء لقروض بنك التنمية الاجتماعيّة (بنك التسليف) سابقا.

وأضافت : الرسالة المتداولة سبق أن تم نفيها عدة مرات والرابط الموجود بها هو نموذج مخصص لإعفاء المتوفين المقترضين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة

مستحيل يسوونه بس غير المواطن يعفونه. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد.

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