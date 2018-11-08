حقيقة وجود إعفاء لقروض بنك التنمية الإجتماعية
أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الخميس، حقيقة وجود إعفاء لقروض بنك التنمية الإجتماعية ” بنك التسليف ” سابقًا.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حاليا لا يوجد إعفاء لقروض بنك التنمية الاجتماعيّة (بنك التسليف) سابقا.
وأضافت : الرسالة المتداولة سبق أن تم نفيها عدة مرات والرابط الموجود بها هو نموذج مخصص لإعفاء المتوفين المقترضين.
سيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
مستحيل يسوونه بس غير المواطن يعفونه. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد.