امير تبوك يلتقي رئيس هيئة الطيران المدني

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبة بالإمارة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني / عبد الحكيم محمد التميمي ورحب سمو أمير منطقة تبوك بالتميمي .

مؤكدا سموه على الدور الحيوي لقطاع الطيران المدني وإسهاماته الكبيره في التنمية الاقتصادية للوطن منوها سموه بما يلقاة قطاع الطيران والنقل الجوي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله مشيداً سموه بجهود الهيئة للرقي بالخدمات المقدمه،كما أشار سموه ان مطارات المملكة اصبحت اليوم واجهة كبيره ومفخرة لبلادنا ومواكبتها لما تعيشه بلادنا من نهضة مباركة.

من جهته أشار معالي رئيس الهيئة ألعامه للطيران المدني إلي أنه التقى سمو أمير المنطقة واستمع إلي توجيهات سموه، وقال انه ناقش مع سموه متطلبات المنطقة فيما يخص النقل الجوي وتطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز لزيادة الطاقة الاستيعابية لتواكب ما هو مقبلة عليه منطقة تبوك من مشروعات ضخمة وعملاقة وفق رؤية المملكة 2030.

معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه واهتمامه لجميع اعمال الهيئة بالمنطقة .