تنبيه.. أمطار رعدية على 3 مناطق لمدة 12 ساعة

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهات على 4 مناطق بالمملكة، هي: مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، حائل، جازان.

وأوضحت التنبيهات الصادرة على كل من: مكة والشرقية وحائل، أن حالة الطقس ستكون عبارة عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتبدأ هذه الحالة من الساعة السادسة مساء اليوم، وتستمر حتى السادسة صباح غد الجمعة.

أما حالة الطقس على جازان، فستكون عبارة عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتبدأ في السادسة مساء اليوم وحتى العاشرة صباح غد الجمعة.