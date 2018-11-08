البنوك السعودية توجب التحقق من مصدر الأموال المشتبه بها

عادل الحربي(صدى):

أوجبت البنوك السعودية، على موظفيها أن في حالة الاشتباه في سلامة مصدر المبالغ المالية أو صحتها عند استلامها من العملاء وفق الأنظمة والإجراءات المرعية، يجب التحقق من مصدر الأموال.

وهو ما أوضحه طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك، أنه في حال الاشتباه في أي مبلغ مودع إلى البنك من أحد العملاء، فمن حق البنك وفق الإجراءات والأنظمة المرئية التحقق من مصدر الأموال، وذلك عن طريق ” أقسام الالتزام ” المتخصصة في هذا الأمر.

واستطرد طلعت حافظ أن على الموظف أن يراجع في هذا الأمر وفق التسلسل الإداري في البنك، وعلى الإدارة أن تتخذ اللازم، مشيرًا إلى أنه توجد لدى جميع البنوك الأنظمة والإجراءات المرعية في التعامل مع أي موظف أو غيره، ممن يخطئ أو يجتهد بخطأ، وهناك خطوات يتم اتباعها وفق أنظمة البنوك.