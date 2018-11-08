” البيئة ” تضبط 27 مخالفة في منشآت بيطرية بالباحة والأحساء

الرياض(صدى):

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 27 مخالفة في منشآت بيطرية في منطقة الباحة ومحافظة الاحساء، وذلك من خلال تنفيذ جولات رقابية وزيارات مفاجئة للمنشآت الخاصة نتج عنها إصدار محاضر ضبط وإنذار لعدد من العيادات والصيدليات البيطرية.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية الميدانية تمثلت في سوء النظافة، ووجود أدوية بشرية وأدوية غير مسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، وعيادات تعمل بدون الحصول على الترخيص النهائي للتشغيل وغير مكتملة التجهيزات الفنية، وعيادات تمارس مهنة البيع والإتجار بالأدوية البيطرية مشابهة لعمل الصيدليات، ووجود أطباء لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، ووجود عيادات غير مرخصة، وعيادات منتهية الترخيص.

وبينت الوزارة أن إدارة المنشآت البيطرية بالإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية عقدت اجتماعاً مع الفرق الرقابية على المنشآت البيطرية في منطقة الباحة ومحافظة الاحساء ، لمناقشة معوقات العمل ووضع الحلول لها، وتطوير أعمال الرقابة البيطرية، وتحسين أداء مراقبي المنشآت البيطرية الخاصة، ومعالجة المعوقات التي تواجه المراقبين وأصحاب المنشآت، إضافة إلى مشاركة الجهات المعنية الأخرى في هذه الحملات لتذليل العقبات.

وتعمل وزارة البيئة على متابعة وإشراف أعمال المنشآت البيطرية، وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي في فروع الوزارة المختلفة، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات البيطرية، وتذليل العقبات التي تواجه أعمال الرقابة الميدانية، إضافة إلى توعية المستثمرين والعاملين في القطاع بالمستهدف من هذه الحملات، وحثهم على التعاون لتطوير أعمال الخدمات البيطرية ورصد المخالفات.