كليات الجامعة في الأفلاج تؤهل الخرجين من طلابها ببرامج متنوعة

نايف السالم(صدى):

قامت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج بتأهيل الخرجين من طلابها بإقامة العديد من البرامج وورش العمل المتنوعة .

أتى ذلك نفذت وحدة الخريجين بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج محاضرة تعريفية عن مشروع التخرج تهيئة الطلاب الخريجين وتعريفهم بطريقة العمل على المشروع وكتابة وثيقة مشروع وتهيئة الخريجين لمناقشة مشروع التخرج.

واستهدفت المحاضرة التي اقيمت في قاعة الورش والتدريب منتصف هذا الأسبوع وقدمها منسق مشاريع التخرج بالكلية الدكتور عوض وداعة موسى وبمتابعة وإشراف رئيس وحدة الخريجين بالكلية الدكتور فهد سلطان القحطاني الطلاب المسجلين لمشروع التخرج ولقيت اقبال كبير وحضور من طلاب الكلية .