عمل وتنمية الرياض يُحرر 111 مخالفة وينذر 191 منشأة ويضبط 12 مخالفاً

الرياض(صدى):

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة، خلال أسبوع، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة إلى الدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، شملت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 111 مخالفة وإنذار 191 منشأة، وضبط 12 وافداً مخالفاً لنظام الاقامة والعمل، وتم اتخاذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة، وكان من بين المخالفات 14 مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث ضبطنها المفتشات الميدانيات، وأنذرن على إثرها 44 منشأة بعد 477 زيارة تفتيشية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية

أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مفيداً أن هذه الحملات قد شملت 2735 منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.