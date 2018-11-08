مستشفى أبها للولادة والأطفال ينهي معاناة طفل من التهاب صديدي مزمن

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من التهاب صديدي مزمن في عظمة الفخذ منذ أكثر من عام ؛ وذلك عبر فريق طبي مؤلف من رئيس قسم عظام الأطفال الدكتور مهدي القرني و الدكتور ظافر يوسف عباس.

وبين مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور تفاصيل الحالة ، حيث أوضح أن هذا الطفل عانى سابقا ً قبل دخوله المستشفى من أثر الالتهاب ، إضافة إلى أنه قد تعرض لكسر بالفخذ ناجم عن ضعف العظم بسبب الالتهاب مما نتج عنه تشوه بالفخذ و ميلان شديد مع استمرار الالتهاب .

وبعد استقبال الطفل تم تقييم حالته و أُخضِعت الحالة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة ، وأظهرت الأشعة المقطعية و المغناطيسية امتداد الالتهاب حيث تبين أنه يشمل ثلث عظمة الفخذ.

وأضاف : عقب اكتمال الاجراءات أجريت العملية بتركيب جهاز التثبيت الخارجي الحلقي (TSF) على الفخذ و إصلاح الميلان بالفخذ بشكل كامل مع إزالة القطع العظمية الملتهبة بعملية واحدة ، حيث أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية بمستشفى أبها للولادة والأطفال.

وقدم فريق العمل شكرهم لسعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه ومتابعته المستمرة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية مما سوف يسهم في تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة.