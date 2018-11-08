” فقط استمر بالتنفس ” صورة وتعليق مفاجئ من حلا الترك بعد اختفائها لأسابيع
نشرت الفنانة البحرينية، حلا الترك، صورة جديدة للنجمة العالمية أريانا غرامد، وهي المفضلة لدى ” حلا ” ، معلقة : ” فقط استمر بالتنفس ” .
وكانت حلا مبتعدة عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسابيع الماضية، ليتفاجأ متابعينها على تطبيق ” انستجرام ” بنشر هذه الصورة إضافة إلى التعليق الغريب عليها.
يذكر أن متابعين حلا، قد أرجعوا سبب اختفائها الفترة الماضية، إلى أزمة والدها الصحية وكذلك انشغالها بالدراسة.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 36 دقيقة
آه على حيتقوزك….
لو تقوزتيني … راح تحبلي بأزبوع بالكتير