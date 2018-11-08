إغلاق مصنع عشوائي مخالف لدباغة الجلود في الشميسي

مكة المكرمة(صدى):

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية مصنعا عشوائيا مخالفا لدباغة الجلود في الشميسي , بعد أن قامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولة تفتيشية على الموقع ، حيث تم رصد عدة مخالفات ، كاستخدام الحوش في غير الغرض المخصص له ، وإنشاء مصنع لدباغة الجلود دون الحصول على التراخيص اللازمة ودون توفر الوسائل الصحية واشتراطات السلامة الوقائية .

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد عبدالله سندي أن فرق الرقابة الميدانية للبلدية بقيادة مدير إدارة الخدمات متعب منصور الحكمي تمكنت من ضبط عدد 6 من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بالإضافة إلى مصادرة عدد 460 قطعة جلد ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف .