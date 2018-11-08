بالفيديو والصور.. عريس يحتفل بزفافه على طريقة المناورات العسكرية

لندن(صدى):

قرر مجند سابق في الجيش البريطاني، أن يقوم بمراسم زفاف غير تقليدية، على طريقة المناورات العسكرية وتحت عنوان ” الجيش “، جابرًا عروسه على الأمر؛ لرفضها الفكرة التي ستجعلها تتقيد بارتداء فستان محدد وبسيط يتناسب مع الفكرة.

كما أجبر العريس عروسه على الوصول إلى الحفل عبر دبابة، وبعد انتهاء المراسم استقلا معًا طائرة استطلاعية، مما ترك الضيوف في صدمة؛ وما جعل الزوج يقوم بهذا الأمر هو رغبته في إحياء أول لقاء جمعه مع عروسه في المخيمات العسكريات.

وأعربت العروس بعد ذلك عن سعادتها بالفكرة بعد اتمامها قائلة: ” بعد خوض التجربة وجدتها ناجحة لأنها غير تقليدية. ”