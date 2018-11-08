بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، على ” الشرقية –القصيم – الرياض –حائل -الحدود الشمالية – تبوك – الجوف “.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر ” المنطقة الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية – شمال ووسط المملكة”، غدًا الجمعة.