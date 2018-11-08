بالفيديو..حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، على ” الشرقية –القصيم – الرياض –حائل -الحدود الشمالية – تبوك – الجوف “.
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر ” المنطقة الشرقية – المرتفعات الجنوبية الغربية – شمال ووسط المملكة”، غدًا الجمعة.
حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 1440/03/01 هـ الموافق 2018/11/09 م في #المملكة #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي pic.twitter.com/F3AsT57VZb
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ٨ نوفمبر ٢٠١٨
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