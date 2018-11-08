” الإسكان ” توضح الشروط الـ4 للاستفادة من البناء الذاتي

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، على بعض الشروط الواجب توافرها لدى المستفيد للتقديم وللحصول على منتج البناء الذاتي.

وقالت ” الوزارة ” ، ردًا على استفسار في هذا الشأن، إنه هناك 4 شروط هي:

1. يجب أن يكون المواطن المستحق يمتلك أرضاً سكنية.

2. رخصة بناء سارية المفعول.

3. القدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل.

4. يشترط عدم الحصول على دعم سكني سابقاً من وزارة الإسكان.

وأعادت ” الإسكان ” ، التذكير بأن منتجات الوزارة كالتالي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض منحة بدون مقابل مالي- قرض البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- شراء وحدة جاهزة من السوق) ، لافتة إلى أنه يمكن ترتيب الرغبات للمنتجات، وفور توفر المنتج المناسب للمستفيد سيتم ترشيحه عليه.