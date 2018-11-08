“ بلقيس فتحي ” ترفع قضية ضد شخصين وصفوها بـ “ حوثية ”

أميره خالد(صدى):

كشفت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، اليوم الخميس عن رفعها قضية في أحد المحاكم ضد شخصين وصفوها بـ ” الحوثية ” على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بلقيس عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : بِسْم الله الرحمن الرحيم ونبتدي حملة إعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف، العنصري، المحرض على الفتنة والكراهية.. لي سنين ساكتة واتفرج وأقول العفو عند المقدرة بس القوانين وضعتها الدول لأخذ الحقوق ونشر الاحترام.. هذا واحد قالي “ حوثية ” ورد عليه واحد قال وهو الصادق “حوثية” واليوم رفعنا القضية.

وأضافت أن التنازل هو نتيجته تهاون وتطاول واستمرارية والتعدي على الآخرين.