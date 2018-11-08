34حقيقة من دوري الصالات السعودي للموسم 4

بعد ان تم تقسيم الدوري الى مجموعتين كل مجموعة 6فرق ضمت المجموعة الأولى الاتفاق البطل والعلمين و العرض ومصدة والجبلين والريان

وضمت المجموعة الثانية النهضة والقادسية والخالدي ورضوى والثقبة والشعيب

وبعد الوعود الكبيرة بالدعم المالي والإعلامي اثناء القرعة وبعد ان خاض اخضر الصالات معسكر لمدة عشر أيام ومنتخب الشباب سيعسكر قريبا دوري صالات وموسم رابع ماذا يحمل :ــــ

1. يشارك في الدوري 12فريق من مختلف مناطق المملكة .

2. فريقين فقط الاتفاق والقادسية في دوري ولي العهد محمد بن سلمان للمحترفين حفظه الله الأندية الممتازة .

3. النهضة الجبلين من دوري محمد بن سلمان دوري الدرجة الأولى .

4. الثقبة من دوري الثانية .

5. 7 اندية كلهم اندية درجة ثالثة مناطق .

6. الموسم الماضي سجل فيه 1451 هدف .

7. الأكثر تسجيل بين الفرق القادسية 170 هدف .

8. الأكثر استقبال للأهداف المجد الهابط 204 من الأهداف .

9. هداف الدوري حصل عليه لاعبي الجبلين احمد المناكد و53 هدف.

10. الأقل استقبال للأهداف الاتفاق والشعيب 70 هدف للفريقين.

11. هبط المجد والصقور.

12. صعد الثقبة والعلمين.

13. بطل الدوري الاتفاق خسر مباراة تلقي هزيمة من الخالدي في الجولة الثانية 7/8.. وهي الخسارة الوحيدة .

14. الصقور فوز واحد فقط.

15. دوري الصالات تعرض لعدة تأجيلات الدوري توقف لمدة 21يوم بدون أي سبب واضح .

16. فقط أربعة أندية استعانت بمحترفين 2من دولة مصر الشقيقة 2من البرازيل .

17. الأندية تعاني من ضعف مستوى التحكيم عموما .

18. دوري الصالات السعودي الاضعف عالميا بالأرقام .

19. من المركز الخامس نادى مصده حتى الاخير دخل في مرماهم اكثر من 100 هدف وهو لا يحدث في أي دوري كره صالات في العالم الفارق الكبير جدا جدا بين الخمس انديه الأوائل وباقي الأندية لابد من وقفه جادة من الاتحاد السعودي والاندية المشاركة وتقيم السلبيات الفنية التي ادت الى هذه الفجوة الكبيرة.

20. فريق المجد استقبل مرماه 204هدف في رقم لم نشاهده في أي دوري بمعدل 9اهداف في المباراة الواحدة .

21. ومن أهم أسباب هذه النتائج عدم تواجد مدربين متخصصين ومؤهلين تأهيل علمي ونظري وعدم حصول الكثير منهم على شهادات دولية معترف بها.

22. يأتي في المرحلة الثانية طابع اللاعب السعودي الذي يكره الدفاع ويفضل تسجيل الأهداف.

23. وهذه الميزة تحتاج مدربين خبراء لعمل توازن بين الدفاع والهجوم وعمل تكتيك مناسب.

24. نجح فيه فريق العرض والجبلين خلال الدور الثاني من هذا الموسم بأقل الإمكانيات .

دوري الصالات السعودي لم يتطور مستوى اللاعبين ولايوجد اي تكتيك متعلق بكرة قدم الصالات ومفهوم اللعبة لم يتغير ولم يتطور لازلت الأندية تلعب بطرق لاعبي الحواري كرة قدم الصالات بالنسبة لي هناك ثلاثة أشياء ذات أهمية قصوى –

1 هو الإمكانيات الفردية للاعب

2مايطلبه المدرب من اللاعبين.

3المدرببن كيف يطلبون امور لم يتعلموها ولم يفهموها (فاقد الشيء لا يعطيه))؟

25. اعتقد ان ما يحدث على أرضية الصالات ليس له علاقة بتكتيك كرة قدم الصالات الحديثة ونستطيع ان نقول ان التكنيك الكروي بانه اتقان اللاعب للكرة بأجزاء الجسم المختلفة او ما يفعل اللاعب مع الكرة.

26. والتكنيك هو مهارة المناولة والاستلام والتسديد والمراوغة والخداع وضربة الراس والدحرجة والاستدارة ؟

27. وهذه الأمور يتعلمها اللاعب من سن ــــ 9الى 12 سنه وهذا مستحيل في دورينا لان معظم اللاعبين لم يتدربوا وهم في هذا السن لعدم وجود منافسات لهذه الفئات؟

28. أما ما يسمى بالتكتيك الكروي فهو دور المدرب ويعرف بالخطة الموضوعة للاعبين وتطبيق المهام المطلوبة منهم أو الأشياء التي يفعلها اللاعب من اجتهادات شخصية أو مهارات تصنع الفارق

29. ولا أنسي التمركز الصحيح على ارض الملعب وتوزيع الأدوار على ارض الملعب؟

30. ومن خلال المتابعة للمباريات في دوري الصالات السعودي التكتيك هو نفس التكتيك من سنوات

31. ((المرتدات والتقفيل)) لا يوجد أي خطط لا دفاعية ولاهجومية في مباريات الصالات.

32. اللاعبين لم يتطوروا برغم من المواهب المتعددة لكن نفس الفكر ونفس طرق اللعب ولا يوجد أي تكتيك

33. لان اغلب المدربين في أول الطريق والبعض الأخر غير متخصص نهائيا والبعض الأخر ليس لديه أي خبرات في كرة قدم الصالات

34. هذا الموسم الى حد الان يتواجد مدربان لفريق مصدة ولفريق الجبلين تخصص كرة قدم صالات وحصلوا على إنجازات قارية ودولية هل نشاهد تطور في طرق اللعب؟

في الأخير وقبل بداية الدوري الصالات بعض الحقائق: ـــ

o تقسيم الأندية الى مجموعتين يعني عدم اعتراف الاتحاد الاسيوي بالدوري ؟

o اندية المراكز الأولى تطالب بأن يكون الدوري مجموعتين ؟

o البعض هدد بالانسحاب والبعض اتخذ موقف الحذر والحياد ؟

o دوري كرة قدم الصالات يحتاج الى إعادة نظر والبداية من نقطة الصفر ؟

o العمل بدون تخطيط ستكون الفوضى عنوانه ونتائجه مخيبة للآمال.

o دوري كرة قدم صالات يحتاج الى مال واعلام وتنظيم واحتراف حقيقي ولوائح وشروط واضحة تحمي الأندية واللاعبين.

o ودوري الصالات لا يحتاج الى معجزة او مبالغ كبيرة لتطويره بل قليل من الدعم من المسؤولين في الرياضة السعودية من اجل الوصول بمستوى لعبة الصالات الى مستوى يليق بالمملكة العربية السعودية وتطورها وخاصة في ظل وجود مواهب كثير في لعبة كرة قدم الصالات على مستوى جميع مدن المملكة ومناطقها وحينما تريد تطوير لعبة كرة قدم الصالات في المملكة العربية السعودية فلابد من وجود منشأ ت وصالات خاصة بهذه اللعبة اذا كنت تريد استمراره بشكل منظم ويدعوا الى النجاح والوصول الى قمة الهرم الاسيوي وتقديم لاعبين واندية ومنتخب ينافس على جميع المستويات .

مباريات الغد

الاتفاق xالعلمين الدمام

الجبلين xمصدة حائل

العرض xالريان الرياض

القادسية xالثقبة الخبر

الخالدي x النهضة تبوك

الشعيب xرضوى الرياض

في الختام كرة قدم الصالات لعبة مال من يملك المال سيحقق بطولة الدوري السعودي

( الاتفاق ــــ القادسية ـ العرض ـ الجبلين ) لن تخرج المنافسة من بين هذه الفرق .

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