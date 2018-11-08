جمعية الاطفال المعوقين تنظم المعرض السنوي الخيري ” سعودية 10 “
تنظم جمعية الاطفال المعوقين معرضها السنوي الخيري ( سعودية ١٠ ) خلال الفترة من ٨-١٠ / إبريل / ٢٠١٩م ، لمدة ثلاث أيام ، للسيدات والأطفال فقط ، بقاعة مكة الكبرى – الزايدي .
وستكون سعودية هذا العام منصة لأكثر من ٢٠٠ جهة سعودية / وعربية ، محلية / خارجية ، لعرض منتجاتهم المختارة ، والتي تهتم بالجديد في عالم المرأة والطفل . كما سيتم تخصيص مكان مخصص للطفل لعرض المنتجات المتخصصة للأطفال ، والإهتمام به .
للحجز – الإتصال على الرقم :
0594443586
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