جمعية الاطفال المعوقين تنظم المعرض السنوي الخيري ” سعودية 10 “

حسين العلي(صدى):

تنظم جمعية الاطفال المعوقين معرضها السنوي الخيري ( سعودية ١٠ ) خلال الفترة من ٨-١٠ / إبريل / ٢٠١٩م ، لمدة ثلاث أيام ، للسيدات والأطفال فقط ، بقاعة مكة الكبرى – الزايدي .

وستكون سعودية هذا العام منصة لأكثر من ٢٠٠ جهة سعودية / وعربية ، محلية / خارجية ، لعرض منتجاتهم المختارة ، والتي تهتم بالجديد في عالم المرأة والطفل . كما سيتم تخصيص مكان مخصص للطفل لعرض المنتجات المتخصصة للأطفال ، والإهتمام به .

للحجز – الإتصال على الرقم :

0594443586