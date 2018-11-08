صورة غير لائقة لغادة عبدالرازق تثير ضجة بمواقع التواصل

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة بها حركة غير لائقة خلال جلسة ماكياج أجريت لها على هامش حضورها فعاليات المسيرة الخضراء في المغرب.

وتعرضت عبدالرازق لموجة من الانتقادات بسبب حركة قامت بها، مما أثارت ضجة بين متابعيها الذين وصفوا الحركة بغير اللائقة.

وظهرت في الصورة المتداولة وهي تمدّ لسانها أمام الكاميرا وتشدّ وجهها، ما أدى إلى ظهور خطوط جبينها بوضوح.

ومن بين التعليقات: ” كبرت خلاص. اللي بعده ” ، و ” شو مالها انهبلت؟ “، و”في حدا ياخذ حمام مغربي بالطقم الماس؟ ” ، و”أهم شي الألماس مع منشفة الحمام ” ، و ” الكنتور مع الحفر الي بوجها غير شكل ” .