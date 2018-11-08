” خدمات مشتركي الخبر ” بطلا لكأس ” السعودية للكهرباء ” لكرة القدم

سعيد العجل(صدى):

حقق أمس، فريق مكتب خدمات المشتركين في الخبر، بطولة الشركة السعودية للكهرباء؛ بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف واحد على فريق مكتب خدمات المشتركين في محافظة بدر، خلال المباراة النهائية التي اقيمت في معلب نادي السعودية للكهرباء بحضور نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين فهد السديري، وعدد من النواب ومنسوبي الشركة.

وفي بداية حفل تتويج البطل وسط أجواء حماسية وتحت زخات المطر، قدم مدير العلاقات العامة عبد الله الركف كلمة ترحيبية بالحضور، وتحدث عن تاريخ البطولة، التي تعد حلقة من سلسة من الأنشطة الرياضية التي تنفذها الشركة، حيث قفز عدد المشتركين في الأنشطة الرياضية خلال هذا العام الى 1316 مشترك من منسوبي الشركة.

أعقب ذلك، تقديم أوبريت من كلمات وألحان منسوبي محطة توليد وعد الشمال، وفي ختام الحفل، كُرم مقدمو الأوبريت، والفائزين بالمركز الأول والثاني في بطولة “السعودية للكهرباء” الأولى للسباحة، وحكام المباراة النهائية.

وتوج السديري نيابة عن الرئيس التنفيذي، قطبا المباراة النهائية، فريق مكتب خدمات المشتركين في الخبر بطلاً لبطولة السعودية للكهرباء الرابعة لكرة القدم، وفريق مكتب خدمات المشتركين في محافظة بدر وصيفاً للبطل، لأول مرة يصعد فيها الأخير للنهائي.

وشارك في البطولة ١٢ نادياً من جميع مناطق المملكة.