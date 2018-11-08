هجوم بوروسيا دورتموند يرعب بايرن ميونيخ

طلال الغامدي(صدى):

خاض بوروسيا دورتموند مواجهة قوية بخط هجومه “ الجنوني ” أمام بايرن ميونيخ، في المواسم الستة الأخيرة، مرشحاً للتفوق على ضيفه “ البافاري ” ، في الجولة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخطف بايرن 6 ألقاب متتالية بعد ثنائية دورتموند في 2011 و2012، وللمرة الأولى منذ سنوات يدخل الفريق الاصفر مرشحاً للتفوق على العملاق الأحمر في “ دير كلاسيكر ” ، بفضل أدائه الهجومي الضارب وتسجيل 30 هدفاً في 10 مباريات في الدوري، بحسب ما قال رئيس بايرن أولي هونيس.

وتصدر دورتموند الترتيب بفارق 4 نقاط عن كل من بروسيا مونشنغلادباخ وبايرن، وهو الوحيد لم يخسر بعد، وبحال فوزه سيبتعد بفارق 7 نقاط عن بايرن، وهو رقم لا يستهان به، خصوصاً في ألمانيا حيث يشارك 18 نادياً في الدوري مقارنة مع 20 نادياً في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.