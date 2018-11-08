بالصور.. بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين لها.. أبرز المعالم السياحية لحائل

علي العنزي(صدى):

تتميز حائل بتضاريسها وتاريخها العريق، والتي شرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، بزيارتها رفقة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعالم الخاصة بـ ” حائل ” .

تُعد ” حائل ” مقصدًا سياحيًا، حيث يستمتع السائح بأجمل ساعات السهر والسمر وسط رمال الصحراء الذهبية، كما يستمتع بقمم جبال ” أجا ” ويمارس الصيد بالطيور، أو التزحلق بالزلاجات على الرمال أو القيادة بين الكثبان الرملية.

ومن أبرز معالمها، موقعي ” جبة وراطا والمنجور ” (الشويمس) في منطقة حائل، حيث يعدان من أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد.

كما يُعتبر قصر ” القشلة التاريخي ” مزارًا سياحيًا وتاريخيًا مهمًا يجذب السياح إليه، فقلعة ” القشلة ” الواقعة في مدينة حائل والتي تبلغ مساحتها 19 ألف م2 من أهم حصون المنطقة متفردة بطرازها ومعمارها الرائع الذي أبهر كل من يراها.