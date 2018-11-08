كوتينيو يغيب عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن غياب لاعب وسطه المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو؛ لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في عضلات الفخذ؛ حيث أن الفحوصات الطبية أكدت حدوث تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

وأوضح النادي، في بيان له، أنه تستغرق فترة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع؛ بينما في الوقت الذي سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه المتصدر الأحد ضد ريال بيتيس على ملعبه كامب نو في الجولة 13 من الدوري الإسباني، فإن الفريق الكتالوني قد يستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغائب منذ نحو 3 أسابيع بعد تعرضه لكسر في ذراعه.

ومن المحتمل أن يغيب ” كوتينيو ” عن مباراة برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ملعب ” واندا متروبوليتانو “، وهي مباراة حساسة بالنسبة للاعبي المدرب أرنستو فالفيردي الطامحين إلى تشدد قبضتهم على صدارة الدوري، مع احتمال غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام مضيفه آيندهوفن الهولندي في الجولة 5 من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.