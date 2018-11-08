55 خبيرا يلهمون 344 رائد أعمال ضمن ” ملتقى عطاء ” الأول

محمد السعران(صدى):

أقام مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية مساء أول أمس الأربعاء ”ملتقى عطاء“ وذلك في فندق رافال كمبنسكي بمشاركة ٥٥ خبيرا من أصحاب السمو والمعالي وكبار التنفيذيين ورجال الأعمال، قدموا خبراتهم لأكثر من ٣٤٤ رائد عمل من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من مستفيدي المركز.

وأوضح مدير مركز دلني للأعمال عبدالوهاب بن سعد الفردان أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود المركز في تقديم الدعم غير المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة جنبا إلى جنب مع خدمات بنك التنمية المالية، والتي ستنعكس إيجابا على المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى زيادة مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي.

وأشار الفردان إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، افتقارها إلى المهارات اللازمة في إدارة المشروع والتفاصيل الإدارية والاحتياجات من الموارد الرئيسة وغيرها، وكذلك وضع الهوية والخطة التسويقية والقوائم المالية وجدول المصاريف وحساب الأرباح والخطط التشغيلية والأهداف السنوية وغيرها، حيث يسعى المركز لدعم الرواد لتفاديها.

وذكر أن مركز دلني للأعمال هو أحد مبادرات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية وأطلق ليكون الذراع التي تقدم الخدمات غير المالية للمنشآت الصغيرة والناشئة المدعومة من البنك، وتشمل التدريب والتطوير والاستشارات والبرنامج الإرشادي وبناء شبكات الأعمال والتواصل بين رواد الأعمال وأصحاب التجارب والخبرات من المسئولين ورجال الأعمال.

ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه ويهدف لنشر ثقافة الإرشاد وأهميته في قطاع الأعمال وبناء شبكة أعمال بين الرواد ورجال الأعمال وتبادل التجارب والخبرات وفرص السوق المتجددة وتعزيز الجوانب التطوعية والخدمة المجتمعية بشكل أفضل.

وتضمنت فعالياته ندوة متخصصة شارك فيها مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد ومعالي الدكتور نبيل كوشك وسمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد ومديرة “انديفور” السعودية لطيفة الوعلان وكانت الندوة عن الإرشاد (مفهومه وأهميته وطرقه) وأبرز التجارب العالمية والمحلية.