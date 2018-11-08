ملتقى ” داعم ” يوصي بتطوير مهارات منسوبي التوعية الدينية في دعم المرضى روحيا

سعيد العجل(صدى):

أوصى ملتقى (داعم) التطويري لمنسوبي التوعية الدينية بالمنشآت الصحية بمنطقة الرياض، بالاستفادة من الخبرات العلمية المهتمة لحالات الدعم الديني والروحي للمرضى من خلال استضافة المميزين في هذا المجال، وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لهم، وأخيرا العناية بإصدار المؤلفات العلمية المتعلقة بالمسائل الطبية الشرعية، إضافة إلى ضرورة العمل وفق السياسات والإجراءات المعتمدة من إدارات الجودة، والعمل على الانضمام لبرامج قياس مؤشرات أداء الدعم الديني والروحي للمرضى لاسيما في ظل النقلة النوعية في الخدمات الطبية في المملكة المنطلقة من رؤية ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الذي نظمته إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تحت مسمى (داعم) وأقيم في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض لمنسوبي ومنسوبات مكاتب التوعية الدينية بالمستشفيات والقطاعات الصحية بالرياض، بحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ومدير عام التوعية الدينية بوزارة الصحة الأستاذ علي بن سليمان الجمحان، في إطار سعي الإدارة الحثيث لتطوير مهارات المنسوبين والمنسوبات وشرح الخطط والبرامج السنوية المتعلقة بالمرضى وتوعية العاملين.

وشارك في البرنامج العلمي للملتقى أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء والمدرس بالحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر ورئيس قسم الإرشاد الديني والروحي بمدينة الملك فهد الطبية أنس الشدوخي، ومن قسم الإرشاد الديني والروحي بمدينة الملك سعود الطبية كل من طارق المالكي والأستاذ ماجد المهيان، وقدم الاجتماع مدير التوعية الدينية بصحة الرياض يحيى بن عبدالرحمن الشهري، وتضمن الاجتماع لقاءاً مفتوحاً ومحاضرة بعنوان التقييم الديني والروحي للمرضى وطرق العلاج، وأخيرا مهارات مشاركة الفريق الطبي في إقناع المريض الرافض للخروج من المستشفى، وقد حضر الملتقى ما يقارب 65 مشاركا.