بالفيديو.. إيرانية متحدية الملالي بالعزف في الشارع

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة إيرانية تجلس و تعزف السنتور ” آلة موسيقية قديمة مزيج بين القانون والإكسليفون ” على أرصفة إيران.

وعقب مغرد على هذا الفيديو، قائلا: ” لم يعد هناك شئ باق لدينا سوى الظلم والعنف، ولم يعد لدينا معان الحب والشعور، لكن هذه الآلة تمنحنا الأمل كلما تصدح، حتى يوم تحرير إيران “.

يذكر أن الحكومة الإيرانية لا تحرم استخدام الآلات الموسيقية بشكل مباشر، لكنها تفرض الحصول على تصريح لاصطحاب الآلات الموسيقية في الأماكن العامة.