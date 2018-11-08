بالفيديو.. حديث جانبي بين خادم الحرمين وولي عهده خلال تدشين مشاريع حائل

حائل(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو حديث جانبي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – .

وجاء ذلك خلال حفل تدشين عدد من المشاريع الحكومية في منطقة حائل.