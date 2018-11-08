بالفيديو.. حديث جانبي بين خادم الحرمين وولي عهده خلال تدشين مشاريع حائل
رصدت إحدى مقاطع الفيديو حديث جانبي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – .
وجاء ذلك خلال حفل تدشين عدد من المشاريع الحكومية في منطقة حائل.
فيديو..
حديث جانبي بين #خادم_الحرمين وولي عهده حفل تدشين عدد من المشاريع الحكومية في منطقة #حائل.
.#الملك_يدشن_مشاريع_حائل pic.twitter.com/A9vQW0l7BJ
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٨ نوفمبر ٢٠١٨
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