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بالفيديو.. حديث جانبي بين خادم الحرمين وولي عهده خلال تدشين مشاريع حائل

بالفيديو.. حديث جانبي بين خادم الحرمين وولي عهده خلال تدشين مشاريع حائل
حائل(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو حديث جانبي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – .

وجاء ذلك خلال حفل تدشين عدد من المشاريع الحكومية في منطقة حائل.


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