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” فلاتة ” يتأهب لمباراة الغد أمام الأهلي ويعد بتجنب الخسارة

” فلاتة ” يتأهب لمباراة الغد أمام الأهلي ويعد بتجنب الخسارة
نواف السالم(صدى):

تترقب الجماهير لقاء القادسية مع مضيفه الأهلي غدا الجمعة، في الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

من جهته يسعى فريق القادسية لتجاوز نتائجه السلبية التي مربها حيث قال اللاعب عدنان فلاتة: سنسعى لبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية، لإيقاف نزيف النقاط” .

وأضاف فلاتة ” سنضاعف من تركيزنا حتى لا نرتكب الأخطاء وسنتماسك دفاعيا وهجوميا حتى نتجنب الخسارة ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5880 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسناً ***

[ عدد التعليقات: 455 ] نشر منذ 2 ساعتين

تعال تلقى الملوك بانتظارك وبإذن الله ليلة ملكية خالصة

[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 1 ساعة

اكيد مابتقصرون بكره😊😂لكن بإذن الله الفوزللملكي💚☺

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