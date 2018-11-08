” فلاتة ” يتأهب لمباراة الغد أمام الأهلي ويعد بتجنب الخسارة
تترقب الجماهير لقاء القادسية مع مضيفه الأهلي غدا الجمعة، في الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
من جهته يسعى فريق القادسية لتجاوز نتائجه السلبية التي مربها حيث قال اللاعب عدنان فلاتة: سنسعى لبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية، لإيقاف نزيف النقاط” .
وأضاف فلاتة ” سنضاعف من تركيزنا حتى لا نرتكب الأخطاء وسنتماسك دفاعيا وهجوميا حتى نتجنب الخسارة ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 5880 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسناً ***
((دغريري))[ عدد التعليقات: 455 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعال تلقى الملوك بانتظارك وبإذن الله ليلة ملكية خالصة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد مابتقصرون بكره😊😂لكن بإذن الله الفوزللملكي💚☺