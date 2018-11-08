” فلاتة ” يتأهب لمباراة الغد أمام الأهلي ويعد بتجنب الخسارة

نواف السالم(صدى):

تترقب الجماهير لقاء القادسية مع مضيفه الأهلي غدا الجمعة، في الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

من جهته يسعى فريق القادسية لتجاوز نتائجه السلبية التي مربها حيث قال اللاعب عدنان فلاتة: سنسعى لبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية، لإيقاف نزيف النقاط” .

وأضاف فلاتة ” سنضاعف من تركيزنا حتى لا نرتكب الأخطاء وسنتماسك دفاعيا وهجوميا حتى نتجنب الخسارة ” .