بالفيديو.. معجب يحاول الانتحار أمام منزل شاروخان لعدم السماح برؤيته

نيودلهي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن رجال أمن يحاولون إبعاد أحد معجبي النجم الهندي شاروخان بعدما أقدم على محاولة انتحار أمام منزل الأخير؛ بعدما أراد لقاء النجم، فيما جرح عنقه بواسطة شفرة كانت بحوزته عندما لم يسمح له بذلك.

ويدعى الشخص محمد سليم ويبلغ الـ35 من عمره؛ حيث تم نقله إلى المستشفى وخرج منه بعد تلقي العلاج المناسب؛ فيما يستعد النجم البوليوودي الشهير لإطلاق فيلم جديد عنوانه ” صفر ” ، وأصدر المقطع الترويجي الخاص به خلال احتفاله مؤخرًا بعيد ميلاده الـ53.

وفي السياق نفسه، أقدم ” شاروخان ” على نشر صورة للنجمتين كاترينا كايف وأنوشكا شارما عبر حسابه على ” إنستجرام ” ؛ معلنًا مشاركتهما في العمل محققًا أكثر من 505 آلاف إعجاب، وومن المرتقب أن يبدأ عرض الفيلم على الشاشات في 21 ديسمبر المقبل.