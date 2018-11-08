سيدة تطلب الطلاق من زوجها لخداعه لها بفعل الحرام 3 سنوات

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى طلاق ضد زوجها الذي يعمل سائقًا على سيارة نقل جماعي؛ بعدما اكتشفت صدفة معاشرة زوجها لها بما يخالف شرع الله بعد 3 سنوات من زواجهما وإنجاب طفلتهما الوحيدة ” جنة ” .

وروت الزوجة معاناتها وخداع زوجها لها قائلةً: ” ربنا يسامحني على الجهل.. مكنتش أعرف اتجوزت صغيرة ومحدش قالي حاجة بعد أيام من الجواز بدأ جوزي يعمل حاجات تانية غير الطبيعية كنت بتعب قوي في الأول لكن كنت بستحمل عشان ميبصش برا، مكنتش أعرف حاجة خالص لحد ما خلفت بنتي وبدأت أتعب قوي، رحت للدكتورة لقيت التهابات جامدة وقالتلي كدا غلط جامد وبيجيب أمراض غير إنه حرام. ”

وأضافت الزوجة: ” اتصدمت مكنتش فاهمة إزاي رحت حكيتله قالي ده كلام فاضي بس سألت الشيخ واتأكدت إنه حرام، ولما اتكلمت معاه مرضيش يبطل وبقى يغصبني ويضربني.. بيقولي مزاجي كدا ولازم تطيعيني وإلا الملايكة تلعنك.. لما رجعت للشيخ قالي أقوله يتقي الله، لكن مفيش فايدة بقالي أكتر من سنة بحاول أخليه يبطل لحد لما كرهته ومش عايزاه ” ، متابعةً: ” حاولت معاه كتير يبطل، ولما اشتكيته لأهله ضربني علقة موت فتحلي راسي 6 غرز مبقتش حاسة بالأمان معاه.. عايزة أطلق وأربي بنتي. “