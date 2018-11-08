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” خالد عبدالرحمن ” يوجه رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى

” خالد عبدالرحمن ” يوجه رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى
علي القحطاني(صدى):

نشر الفنان خالد عبدالرحمن أول تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عقب خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ً .

ووجه “خالد ” التحية لجمهوره وحمده لله على سلامته عبر فيديو له ، مضيفاً : ” اسعد الله اوقاتكم بكل خير شكرا على تواصلكم ودعواتكم/ شكرآ لمتابعتكم ”

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 29 دقيقة

خطاك السؤ وفالك العافيه يابو نايف

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