” خالد عبدالرحمن ” يوجه رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى
نشر الفنان خالد عبدالرحمن أول تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عقب خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ً .
ووجه “خالد ” التحية لجمهوره وحمده لله على سلامته عبر فيديو له ، مضيفاً : ” اسعد الله اوقاتكم بكل خير شكرا على تواصلكم ودعواتكم/ شكرآ لمتابعتكم ”
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لابأس[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 29 دقيقة
خطاك السؤ وفالك العافيه يابو نايف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37821 ] نشر منذ 15 دقيقة
سلامااااااات😘😘😘