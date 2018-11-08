” خالد عبدالرحمن ” يوجه رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى

علي القحطاني(صدى):

نشر الفنان خالد عبدالرحمن أول تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عقب خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ً .

ووجه “خالد ” التحية لجمهوره وحمده لله على سلامته عبر فيديو له ، مضيفاً : ” اسعد الله اوقاتكم بكل خير شكرا على تواصلكم ودعواتكم/ شكرآ لمتابعتكم ”

إقرأ أيضا: