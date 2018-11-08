صحة عسير تحصل على شهادتي الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية

محمد بن طحيطح(صدى):

حصل مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة عسير على شهادتي الإعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة المتقدمة ” للبالغين والأطفال ” إضافة إلى الإعتماد السابق لدعم الحياة الأساسي وذلك في إطار مساعي التطوير المستمرة بالشؤون الصحية بمنطقة عسير لتقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير السلامة العالمية و لما تمثله دورات دعم الحياة الأساسية و المتقدمة من أهمية بالغة في رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية .

وأكد سعادة مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة عسير الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري أن هذه الاعتمادات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المحلية والدولية التي يسعى المركز لتوفيرها لكافة الممارسين الصحين لرفع كفاءتهم وقدراتهم في التعامل مع الحالات الطبية المختلفة ، حيث يقدم العديد من البرامج الفنية التدريبية التي تقدم للممارسين الصحيين بمختلف التخصصات مثل برامج دعم الحياة الأساسية ( BLS ) وبرنامج إنقاذ الحياة المتقدمة للأطفال( PALS ) و البالغين ( ACLS )وبرنامج دعم الحياة المتقدمة للإصابات والحوادث ( ATLS ) ودورات التخدير الواعي و دورات الاستجابة العاجلة و عدد من برامج المحاكاة الطبية .

الجدير بالذكر أن المركز قام خلال هذا العام 2018 بتدريب عدد ( 3917) ممارس صحي للتعامل مع حالات إنقاذ الحياة والتعامل مع الحالات الطارئة و الكوارث, وذلك بإستخدام تقنية التدريب المرتكز على المحاكاة الطبية.

وقدم الأسمري شكره وتقدير لسعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه المستمر واللامحدود لفريق العمل ؛ مما انعكس إيجاباً على جودة الأداء وأسهم في تحقيق الإنجازات.