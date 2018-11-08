حبس شرطي اغتصب طفلة لمدة ساعتين

القاهرة(صدى):

أثارت جريمة إغتصاب بشعة غضب الأهالي بأحد المدن غرب العاصمة المصرية القاهرة ، بعدما قام خفير نظامي تابع للشرطة بإغتصاب طفلة لا تتجاوز ” 12 ” عام .

وتفصيلاً تتبع الخفير الذي يبلغ 55 عام الطفلة بعد خروجها من منزل أسرتها وتحرش بها ودفعها إلى أحد المنازل المهجورة وقام بإعتصابها لمدة ساعتين .

وعقب سماع صراخ الطفلة إقتاده الأهالي للقسم وتم إعترافه بالواقعة لتقرر النيابة العامة حبسه لحين صدور حكم قضائي .