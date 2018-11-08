حبس شرطي اغتصب طفلة لمدة ساعتين
أثارت جريمة إغتصاب بشعة غضب الأهالي بأحد المدن غرب العاصمة المصرية القاهرة ، بعدما قام خفير نظامي تابع للشرطة بإغتصاب طفلة لا تتجاوز ” 12 ” عام .
وتفصيلاً تتبع الخفير الذي يبلغ 55 عام الطفلة بعد خروجها من منزل أسرتها وتحرش بها ودفعها إلى أحد المنازل المهجورة وقام بإعتصابها لمدة ساعتين .
وعقب سماع صراخ الطفلة إقتاده الأهالي للقسم وتم إعترافه بالواقعة لتقرر النيابة العامة حبسه لحين صدور حكم قضائي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37821 ] نشر منذ 16 دقيقة
تصرخ وماسمعوها الا بعد ساعتين🤔