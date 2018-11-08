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بالفيديو.. مواطنة تهدي زوجها سيارة فارهة بسعر خيالي

بالفيديو.. مواطنة تهدي زوجها سيارة فارهة بسعر خيالي
نايف السالم(صدى):

أهدت مواطنة زوجها سيارة فخمة بلغ  سعرها نصف مليون دون تحديد مناسبة تقديمها لتلك الهدية.

وظهر في الفيديو المواطنة وهي تهدي  زوجها سيارة فارهة بيضاء اللون من نوع تويوتا ” جيب لكزس ” 2019م ذات الأعلى فئة ” بلاك اديشن ” ، حيث بلغ سعرها أكثر من 465 ألف ريال سعودي.

وسألت زوجها عن الجيب الذي نال إعجابه بقولها ” وش تختار؟ ” ، ليجيب” اختار الجيب اللكزس ” ، كما علق زوجها، قائلا: ” الله يجزاك خير ويرحم والديك ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يرزقه.
هذي وين ألاقي مثلها!!! يا حسرتي
ما عندك أخت يا بنت الاجاويد؟

[ عدد التعليقات: 5875 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يديم المحبه * (^_^) *

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