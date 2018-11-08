بالفيديو.. مواطنة تهدي زوجها سيارة فارهة بسعر خيالي

نايف السالم(صدى):

أهدت مواطنة زوجها سيارة فخمة بلغ سعرها نصف مليون دون تحديد مناسبة تقديمها لتلك الهدية.

وظهر في الفيديو المواطنة وهي تهدي زوجها سيارة فارهة بيضاء اللون من نوع تويوتا ” جيب لكزس ” 2019م ذات الأعلى فئة ” بلاك اديشن ” ، حيث بلغ سعرها أكثر من 465 ألف ريال سعودي.

وسألت زوجها عن الجيب الذي نال إعجابه بقولها ” وش تختار؟ ” ، ليجيب” اختار الجيب اللكزس ” ، كما علق زوجها، قائلا: ” الله يجزاك خير ويرحم والديك ” .