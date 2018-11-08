بالفيديو.. مواطنة تهدي زوجها سيارة فارهة بسعر خيالي
أهدت مواطنة زوجها سيارة فخمة بلغ سعرها نصف مليون دون تحديد مناسبة تقديمها لتلك الهدية.
وظهر في الفيديو المواطنة وهي تهدي زوجها سيارة فارهة بيضاء اللون من نوع تويوتا ” جيب لكزس ” 2019م ذات الأعلى فئة ” بلاك اديشن ” ، حيث بلغ سعرها أكثر من 465 ألف ريال سعودي.
وسألت زوجها عن الجيب الذي نال إعجابه بقولها ” وش تختار؟ ” ، ليجيب” اختار الجيب اللكزس ” ، كما علق زوجها، قائلا: ” الله يجزاك خير ويرحم والديك ” .
الفيصل١٤٠٢[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرزقه.
هذي وين ألاقي مثلها!!! يا حسرتي
ما عندك أخت يا بنت الاجاويد؟
رااايق[ عدد التعليقات: 5875 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يديم المحبه * (^_^) *