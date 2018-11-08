بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة ” طموحك أكبر2 ” لنشر الوعي المالي وثقافة الادخار

فيصل العنزي(صدى):

أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة للتوعية بثقافة الادخار في المجتمع تحت عنوان “طموحك أكبر2” ، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للادخار، الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام ، وهو أحد الأيام التي يحتفى بها في العالم في جانب الادخار ويُعنى بالترويج لثقافة الادخار ونشر الوعي لدى المجتمعات بأهميته، حيث سبق أن اطلق البنك حملة طموحك اكبر تركت أثراً إيجابياً لأكثر من 1.4.00.000 انطباع خلال اسبوع المال العالمي ، بالإضافة إلى نشر عدد من الفيديوهات التوعوية والمنشورات التعريفية والتي لاقت رواجاً كبيراً في أوساط المهتمين .

ويستهدف بنك التنمية الاجتماعية في حملته فئة الشباب السعودي من سن 18 إلى 30 عاماً، من أجل تنمية وتعزيز ثقافة الادخار، ونشر الوعي المالي لديهم، باعتباره أهم طرق الاستقلال المالي وأحد المقومات الأساسية للمجتمع الواعي ، حيث قدم بنك التنمية الاجتماعية من خلال قطاع الادخار جهوداً مكثفة عبر حملته المميزة “طموحك أكبر” من خلال المشاركة في 409 فعالية استهدف فيها أكثر من 25 ألف شاب وشابة ، سعى من خلالها البنك لترسيخ مفاهيم التخطيط الجيد والتفكير المالي الرشيد والتي تساعد على الادخار، ابتداءً بتصحيح السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي تتنافى مع مفهوم الوعي المالي وقيمة الادخار، وشملت الحملة كذلك إتاحة سبل ادخار الأموال في حسابات ادخارية منفصلة ومن أحد تلك المنتجات ، منتج زود والذي قام البنك بتدشينه خلال الاسبوع الماضي .

ويسلط البنك من خلال حملته الضوء على عدة طرق تفاعلية لنشر الوعي المالي وثقافة الادخار في المجتمع السعودي، وذلك عبر إنشائه لـ36 منشور تعريفي و15 فيلماً توعوياً يناقش مختلف المفاهيم المالية، بالإضافة إلى صفحة إلكترونية متخصصة بالادخار في موقع البنك تحتوي على مواد توعوية وتعليمية وحاسبة للميزانية، لتساعد أفراد المجتمع على حساب مصروفاتهم ومتابعة نتائج الادخار في حساباتهم.

كما تقوم الحملة بتسليط الضوء على مفاهيم الوعي المالي، عن طريق عمل أربعة حقائب تدريبية، من أجل تقديم مجموعة من النصائح والارشادات المساعدة على الادخار للوصول للأهداف المنشودة، وقد قامت الحملة حتى الآن بتدريب 40 سفيراً وسفيرة على مبادئ التخطيط في الادخار وحسن التصرف في المال، من قبل أحد خبراء الوعي المالي، كل ذلك من أجل دعم المواطنين لتغيير نمط حياتهم المالية والاتجاه للادخار بطريقة ميسرة.