ابنة دنيا بطمة ترفض غناء والدتها وتصاب بالرعب على الهواء
تعرضت الفنانة “دنيا بطمة ” إلى موقف محرج أثار تفاعل جمهورها بين سخريتهم وضحكهم ، فبينما كانت تشارك ” بطمة ” جمهورها في بث مباشر مع أبنتها ” غزل ” لإجابة أى تساؤلات ، كانت ” غزل ” تقاطعها بطلباتها لتحاول الفنانة لهوها بالغناء إلا أن الطفلة أبدت إنزعاجها وخوفها الشديد بمجرد غناء أمها .
وحاولت الفنانة التخلص من الإحراج لتعيد لها الغناء بصوت أعلى فيما واصلت الطفلة البكاء لتدخل ” بطمة ” في نوبة من الضحك محاولة إخفاء إحراجها من الجمهور .
رااايق[ عدد التعليقات: 5875 ] نشر منذ 16 دقيقة
يااا بطمة ** صوتشش نشاز عند بنتـشش ** هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37821 ] نشر منذ 13 دقيقة
مقرفه🤢