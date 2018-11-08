ابنة دنيا بطمة ترفض غناء والدتها وتصاب بالرعب على الهواء

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت الفنانة “دنيا بطمة ” إلى موقف محرج أثار تفاعل جمهورها بين سخريتهم وضحكهم ، فبينما كانت تشارك ” بطمة ” جمهورها في بث مباشر مع أبنتها ” غزل ” لإجابة أى تساؤلات ، كانت ” غزل ” تقاطعها بطلباتها لتحاول الفنانة لهوها بالغناء إلا أن الطفلة أبدت إنزعاجها وخوفها الشديد بمجرد غناء أمها .

وحاولت الفنانة التخلص من الإحراج لتعيد لها الغناء بصوت أعلى فيما واصلت الطفلة البكاء لتدخل ” بطمة ” في نوبة من الضحك محاولة إخفاء إحراجها من الجمهور .