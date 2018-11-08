مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 49.17 نقطة ليقفل عند مستوى 7743.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 123 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك, واتحاد الخليج, ومتلايف إيه أي جي العربي, واسمنت الشرقية, ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, وسويكورب وابل ريت, واسمنت الجنوب, وصادرات, والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.71% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وزين السعودية، ودار الأركان, وكيان السعودية, وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, كيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.09 نقطة ليقفل عند مستوى 2481.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 100 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 5 آلاف سهم تقاسمتها 58 صفقة.