دار الفتيات بمكة لم تسجل مخالفات مرورية تستلزم الدخول لمقر الإيقاف

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أنه تم تجهيز مقر داخل مؤسسة دار الفتيات بمكة المكرمة، وذلك لاستقبال المخالفات مروريا من كافة الأعمار؛ حيث يتواجد داخل الدار مراقبة وأخصائية اجتماعية تستقبلان المخالفات وتسجلان كافة المعلومات الأولية حول تفاصيل الحادثة مع توفير جميع الخدمات التي تحتاجها الفتاة أثناء بقائها في الدار.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن دار الفتيات بمكة لم تسجل حتى الآن أي مخالفات مرورية تستوجب دخول سائقات المركبات إلى مقر الإيقاف المخصص لهن، والذي يتم من خلاله توقيف الفتاة والتحقيق معها ومن ثم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتمثل الحالات التي يتم تحويلها لدار الفتيات من قبل المرور، في أن ينتج عن المخالفة حادث مروري واتضح من خلاله تعاطي المسكر، وكذلك مخالفة عكس السير أو قطع الإشارة المرورية أو التفحيط، وعلى ضوء ذلك يتم تحرير محضر بالواقعة ومن ثم يتم تحويل قائدة المركبة إلى الدار لإيقافها واستكمال التحقيقات من قبل جهات الاختصاص.