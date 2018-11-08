في قلب ” بريدة ” .. أصالة تغني للوطن
حضر صوت الفنانة السورية أصالة نصري لجانب الفنانين ” ماجد المهندس، وراشد الفارس، والفنان عايض ” أمس الأول الثلاثاء، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وغنت أصالة للوطن في قلب مدينة ” بريدة ” ، باللوحات الغنائية المصاحبة لحفل أهالي القصيم المميز للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37821 ] نشر منذ 2 ساعتين
رهيبة ياأصالة😘😘😘
Wwww[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 44 دقيقة
استغرب من الاعلام السعودي من قلة المطربين عندنا عشان تجيبون الحشاشه تغني كان خليتو احلام دامكم تبغون عنصر نسائي ولا اي جنيه من الخليج وقفت الدنيا عالحشاشه ذي الي تدق بالكلام من وقت لوقت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 12 دقيقة
دائما صوت الشيطان لا يأتي إلا لمن تبعه..هدانا الله الحق .