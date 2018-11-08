في قلب ” بريدة ” .. أصالة تغني للوطن

عادل الحربي(صدى):

حضر صوت الفنانة السورية أصالة نصري لجانب الفنانين ” ماجد المهندس، وراشد الفارس، والفنان عايض ” أمس الأول الثلاثاء، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وغنت أصالة للوطن في قلب مدينة ” بريدة ” ، باللوحات الغنائية المصاحبة لحفل أهالي القصيم المميز للملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .